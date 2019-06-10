В Росконтроле проверили семь популярных марок кваса

Росконтроль провел исследование, в котором протестировал качество семи самых популярных марок пастеризованного кваса.

Согласно результатам, все марки не указали в составе своего продукта наличие консерванта диоксида серы (Е220), который может быть опасен для людей с непереносимостью.

В проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Лучшим квасом был признан «Русский дар», худшим— «Букет Чувашии».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Росконтроль включил в черный список 5 из 7 российских конфет. Эксперты Госконтроля провели проверку качества семи экземпляров конфет от различных производителей.