Беглов хочет ввести Петербург в “цифровую эпоху”

Беглов обсудил с Котюковым создание математического центра в Петербурге на ПМЭФ. Фото: gov.spb.ru

Беглов обсудил с Котюковым создание математического центра в Петербурге на ПМЭФ. Фото: gov.spb.ru

На международную олимпиаду по математике в Петербурге потратят 130 млн рублей.

Беглов выступил на заседании оргкомитета 61-ой международной олимпиады по математики, сообщили в Смольном 10 июня. Врио губернатора заявил, что в городе создали условия для подготовки лучших программистов, что даст Петербургу возможность быстрее развивать информационные технологии.

На ПМЭФ Беглов встретился с министром образования и науки РФ Михаилом Котюковым. Они обсудили создание в Петербурге международного математического центра.

Из бюджета Петербурга на олимпиаду выделят 130 млн рублей. Международные олимпиады проводят с 1959 года и сейчас в них участвуют более 100 стран. Россия примет олимпиаду в пятый раз в 2020-ом году, но Санкт-Петербург — впервые.

Средний балл по математике за ЕГЭ в России в 2018 году составил 49,8 баллов из 100. Точных данных о Петербурге нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов хочет ежемесячно получать информацию о проектах, заключенных на ПМЭФ.