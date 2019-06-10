Минздрав: в 2018 году было выявлено почти 200 тыс. случаев рака у россиян

Министерство здравоохранения обнародовало данные, полученные в результате диспансеризации Российской Федерации в 2018 году.

Проанализировав результаты всеобщей диспансеризации прошлого года, в Минздраве подсчитали: в рамках медосмотров были обнаружены и зарегистрированы более 199 тыс. случаев образования раковых опухолей. Таким образом, получается, что в России на каждые 100 тысяч населения болеет около 910 человек.

Также отмечается, что раковые заболеванию у проходящих диспансеризацию были выявлены на 1 и 2 стадиях. По результатам исследования стали известны три самых популярных формы рака: молочной железы, рак шейки матки и рак толстой кишки.

По информации Министерства здравоохранения в России с 2008 по 2018 год участились случаи заболевания онкологией. Процент больных поднялся на 23,7%.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.