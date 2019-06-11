США направили официальный запрос Великобритании на выдачу Ассанжа

Джулиан Ассандж. Фото: Facebook
Джулиан Ассандж. Фото: Facebook

Минюст США направил правительству Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным источника издания, запрос властям «туманного Альбиона» Америка отправила в минувший четверг. Исходя из договоренности между двумя странами, передача Ассанжа должна состояться в течение двух месяцев после задержания Ассанжа.

К настоящее время создателя Wikileaks обвиняют по 18 пунктам, в том числе в нарушении Закона о шпионаже и в сговоре с целью взлома правительственного компьютера США.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что из тюрьмы Белмарш опубликовали видео с Ассанжем. Его признали виновным в том, что он нарушил договор и не соблюдал условия выхода из тюрьмы под залог. За это суд дал ему 50 недель заключения.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
великобритания Джулиан Ассанж США
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