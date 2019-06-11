США направили официальный запрос Великобритании на выдачу Ассанжа

Минюст США направил правительству Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным источника издания, запрос властям «туманного Альбиона» Америка отправила в минувший четверг. Исходя из договоренности между двумя странами, передача Ассанжа должна состояться в течение двух месяцев после задержания Ассанжа.

К настоящее время создателя Wikileaks обвиняют по 18 пунктам, в том числе в нарушении Закона о шпионаже и в сговоре с целью взлома правительственного компьютера США.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что из тюрьмы Белмарш опубликовали видео с Ассанжем. Его признали виновным в том, что он нарушил договор и не соблюдал условия выхода из тюрьмы под залог. За это суд дал ему 50 недель заключения.