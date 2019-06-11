Макаров выразил соболезнования родным и близким умершего депутата Павла Зеленкова

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким умершего Павла Зеленкова. Депутат скончался вечером 10 июня в возрасте 50 лет.

«Ушел из жизни наш коллега, друг и товарищ, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Настоящий патриот, он достойно служил Отечеству, выполнял интернациональный долг в Афганистане, проявив мужество и героизм».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Павел Зеленков состоял в партии «Единая Россия» и работал в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 6-го созыва с 2016 года. Его одномандатным избирательным округом был № 21.

Сообщений о возможных причинах смерти народного избранника пока не поступало.

О дате прощания и погребения информации тоже нет.