Беглов требует сделать асфальт прочнее

Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov
Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov

Врио губернатора готов лично проверять его состояние на дорогах Петербурга.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Глава города посетил лабораторию СПб ГКУ «Дирекции транспортного строительства», где ему показали, как тестируется асфальт, чтобы понять, насколько он прочный. Специалисты рассказали, что есть приборы, способные предсказать, как долго прослужит дорожное покрытие. На данный момент большинство образцов в хорошем состоянии могут оставаться до пяти лет. Врио губернатора Санкт-Петербурга хочет, чтобы срок увеличился до 12 лет.

Напоминаем, что дороги города далеко не везде находятся в хорошем состоянии – снежная зима усугубила ситуацию, в результате чего образовались ямы и трещины.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге заменят асфальт на Новгородской улице и улице Рихарда Зорге. Известно, что основную часть работ по замене дорожного покрытия в городе на Неве хотят закончить уже 1 сентября 2019 года.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Беглов требует сделать асфальт прочнее