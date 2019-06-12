Эксперты рассказали, в каких регионах не стоит покупать б/у автомобили

В некоторых уголках России предлагают приобрести преимущественно старые машины.

Результатами исследования вторичного рынка поделились аналитики Авто.ру. Специалисты посоветовали желающим приобрести б/у автомобиль обратить внимание на предложения не только в своем городе, но и в соседнем регионе. Одни из самых свежих машин предлагают приобрести в Москве, Санкт-Петербурге, а также в северо-западной части России. Вторичный рынок переполнен довольно старыми машинами на Дальнем Востоке и в европейской части страны – им в среднем более 15 лет. Поддержанные машины с большим пробегом – обычное дело на Камчатке. Там средний возраст составляет почти 18 лет – для сравнения, москвичи предпочитают продавать автомобиль после восьми лет пользования.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что составлен рейтинг пяти лучших автомобилей для летней жары. В Топ-5 автомобилей, у которых нет проблем с системой кондиционирования, вошли: Chevrolet Lacetti, Kia Rio третьего поколения, Chevrolet Aveo первого поколения (рестайлинг), Renault Megane третьего поколения и Renault Logan первого поколения.