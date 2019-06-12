Утопленника опознали: в Финском заливе погиб студент из Йемена

Молодой человек переехал в Петербург в 2018 году. Фото: pixabay.com

Молодой человек переехал в Петербург в 2018 году. Фото: pixabay.com

Саид учился на нефтяника в Горном университете Санкт-Петербурга.

Спасатели МЧС Санкт-Петербурга вечером во вторник начали поиски студента в Финском заливе. Сегодня 12 июня стало известно, что в заливе утонул иностранный студент, учившийся в Горном университете.

Молодому человеку исполнился 21 год, он приехал в Санкт-Петербург из Йемена. Его тело достали из воды около 20:30 11 июня. Студента звали Саид, он поступил на факультет нефти и газа в Горном университете.

Йемен расположен на юге Аравийского полуострова. Население страны составляет свыше 25 млн. В стране сохраняется нестабильная политическая обстановка: в 2014 году шииты (одно из направлений ислама) выступили против правительства. Возможно, молодой человек приехал в Россию, чтобы не участвовать во внутренних междоусобицах.

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