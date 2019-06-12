Парад в честь дня России движется по Петербургу

На Невский вышли музыканты и артисты в причудливых костюмах. Фото: Мойка78

На Невский вышли музыканты и артисты в причудливых костюмах. Фото: Мойка78

Шествие стартовало от Гостиного двора и завершится на Дворцовой в 16 часов.

По Невскому проспекту Санкт-Петербурга движется торжественная процессия: множество музыкантов, ярко одетых артистов с цветами и гигантской карнавальной маской движутся к Дворцовой площади; это — парад в честь дня России 12 июня.

Шествие стартовало от пересечения Садовой и Невского. В праздничной программе — парад ретроавтомобилей, выступления оркестров. Шествие завершится у Эрмитажа в 16 часов дня.

День России является государственным выходным днем. Сейчас в Санкт-Петербурге ясно, хотя и прохладно: всего лишь 17 градусов тепла. Проблемы может создавать ветер: сегодня он дует со скоростью от 7 до 12 м/с с северо-востока. Из-за шествия часть Невского проспекта закрыта для движения автомобилей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в День России в Петербурге пойдут ночные автобусы.