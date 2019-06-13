Пять миллионов человек посетили мероприятия в День России

Еще около 40 тысяч сотрудников правоохранительных органов следили за порядком на улицах.

Праздник отмечался во всех городах страны 12 июня. В этот день устроили более четырех тысяч мероприятий, которые в общей сложности посетили более пяти миллионов россиян. За соблюдением общественного порядка наблюдали не только полицейские, но также Росгвардия, дружинники и добровольцы – в общей сложности почти 40 тысяч человек.

Известно, что в Москве на мероприятиях насчитали примерно 30 тысяч человек, сколько людей отдыхали в эту среду в Санкт-Петербурге – пока не уточняется.

Ранее в Gazeta.SPb сообшалось, что в День России двоих взорвавших банкомат в Сертолово налетчиков объявили в розыск. После неудачной попытки подрыва банкомата, двое злоумышленников прыгнули в «Жигули» и умчались в закат. Полиция также отмечает, что граждане-подрывники остались ни с чем и теперь объявлены в федеральный розыск.