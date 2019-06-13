Под Всеволожском случилось смертельное ДТП

Погиб водитель легкового автомобиля.

Инцидент произошел этой ночью ближе к трем часам ночи во Всеволожском районе Ленинградской области. Подробностями аварии поделились в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону.

Уточняется, что участниками ДТП стали два транспортных средства – «Тойота» и «ВАЗ». Они не смогли поделить дорогу Петербург – поселок имени Свердлова – Всеволожск. По предварительным данным, отечественный автомобиль ехал по встречной полосе, когда произошло столкновение. В результате «ВАЗ» отскочил и врезался в опору ЛЭП. Удар оказался трагичным – водитель машины скончался на месте от серьезности полученных травм. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что два человека получили травмы в ДТП на Кондратьевском. Оба сидели на мотоцикле в момент столкновения с «Хендаем».