ВЦИОМ выяснил, какие мультфильмы смотрят россияне

Большинство детей предпочитают современные российские картины.

ВЦИОМ опросил россиян, задавая им вопросы о любимых мультфильмах их детей. Около 65% людей признались, что у них нет детей. Остальные же с радостью поделились наблюдениями. Так, россияне уверяют, что часто включают своему ребенку работы современных аниматоров. Около 10% опрошенных знакомят юных граждан с советскими мультфильмами, а еще столько же чаще всего смотрят иностранные картины, передают РИА Новости. Только 2% родителей заявили, что вообще не показывают детям мультфильмы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ВЦИОМ назвал самые популярные произведения Пушкина. Чаще всего называли «Сказку о царе Салатане». Писатель стал одним из самых перечитываемых после окончания школы. Россияне также возвращаются к Толстому, Достоевскому, Лермонтову и другим авторам. Сразу 90% людей заявили, что любят читать книги.