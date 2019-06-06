ВЦИОМ назвал самые популярные произведения Пушкина

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Выяснилось, что самым известным является «Сказка о царе Салтане».

Об этом стало известно сегодня, 6 июня. Оказалось, что большая часть россиян, примерно 85%, ознакомились со «Сказкой о царе Салтане» еще в школе, остальные же читали ее после окончания учебного заведения. Второе место по популярности занял «Евгений Онегин», третье – «Руслан и Людмила», а четверку замкнула «Капитанская дочка».

Также ВЦИОМ выяснил, каких авторов россияне перечитывают чаще всего после окончания школы. Самым любимым оказался Пушкин, чуть меньше голосов набрал Лев Толстой, 18% опрошенных предпочитают Достоевского, а 13% — Лермонтова.

Согласно данным опросам, около 90% жителей России любят читать. Свое предпочтение они в большинстве случае отдают детской литературе и историческим романам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ВЦИОМ заявил, что в России все хорошо с доверием к Путину. Оказывается, ему верят не 30%, а 72% россиян.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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