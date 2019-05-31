ВЦИОМ заявил, что в России все хорошо с доверием к Путину

Путину доверяют более 70% россиян. Фото: pixabay.com 
Путину доверяют более 70% россиян. Фото: pixabay.com 

Оказывается, ему верят не 30%, а 72% россиян.

Об этом стало известно сегодня, 31 мая. Центр поделился результатами опроса, который провели повторно, поменяв методику. Теперь специалисты уверяют, что нет поводов переживать о падении доверия к президенту России Владимиру Путину. Также ВЦИОМ пообещал проводить подобные опросы на постоянной основе, передает «Интерфакс».

В центре объяснили, что на этот раз задавали людям прямой вопрос: вы Путину доверяете или нет? Россияне в основном отвечали положительно, отмечая, что он симпатичен не только как политик, но как человек и наставник.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что руководитель ВЦИОМ объяснил, с чем связано падение рейтинга Путина. Он считал, что президенту верят только 30% из-за того, что люди разочаровались в жизни и не понимают, станет ли когда-нибудь лучше. Люди, уверяет руководитель ВЦИОМ, не понимают, почему острая фаза кризиса закончилась три года назад, а ничего не меняется.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
владимир путин вциом
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти трое малышей заболели корью
УФАС разберется с рекламой о кастрации неверных мужей
Новые варианты эскиза СКК «Петербургский» представят на ПМЭФ-2019
Отец губернатора Ленобласти скончался после продолжительной болезни
ВЦИОМ заявил, что в России все хорошо с доверием к Путину
В Петербурге Зеленый мост через Мойку отремонтируют почти за 500 млн рублей
Беглов хочет, чтобы станции Фрунзенского радиуса благоустроили к середине июля
В Петербурге при инспекции детсада задержали депутата и сотрудника штаба ...