ВЦИОМ заявил, что в России все хорошо с доверием к Путину

Оказывается, ему верят не 30%, а 72% россиян.

Об этом стало известно сегодня, 31 мая. Центр поделился результатами опроса, который провели повторно, поменяв методику. Теперь специалисты уверяют, что нет поводов переживать о падении доверия к президенту России Владимиру Путину. Также ВЦИОМ пообещал проводить подобные опросы на постоянной основе, передает «Интерфакс».

В центре объяснили, что на этот раз задавали людям прямой вопрос: вы Путину доверяете или нет? Россияне в основном отвечали положительно, отмечая, что он симпатичен не только как политик, но как человек и наставник.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что руководитель ВЦИОМ объяснил, с чем связано падение рейтинга Путина. Он считал, что президенту верят только 30% из-за того, что люди разочаровались в жизни и не понимают, станет ли когда-нибудь лучше. Люди, уверяет руководитель ВЦИОМ, не понимают, почему острая фаза кризиса закончилась три года назад, а ничего не меняется.