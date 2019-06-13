Более половины россиян покупают товары только по акции

Число российских граждан, которые покупают различные товары только по акциям, достигло в 2018 году рекордного показателя— 50,6%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.

Еще два года назад лишь 41% россиян совершал покупки только по акциям, а в 2017 году – всего 45%.

Эксперты считают, что рост числа российских граждан, которые хотят сэкономить на покупке аукционных товаров, напрямую связан со стремительным падением доходов населения и индекса потребительского доверия.

По данным компании «Nielsen Россия», в первом квартале 2019 года доля экономящих россиян выросла до 69%. Число опрошенных людей, которые предпочитают более доступные продовольственные товары, за тот же период увеличилось c 55 до 57%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что банк России объявил о намерении модернизировать сторублевые купюры.