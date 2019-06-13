ФК «Зенит» поздравил Антона Заболотного с днем рождения

Петербургский футбольный клуб опубликовал поздравление в честь дня рождения Антона Заболотного. Сегодня, 13 июня, игроку «сине-бело-голубых» исполняется 28 лет.

«Уважаемый Антон! Мы поздравляем вас с днем рождения и желаем новых побед вместе с «Зенитом»! С праздником!», — говорится в обращении на официальном сайте ФК «Зенит».

Антон Заболотный играет в «Зените» на позиции нападающего. В петербургский клуб игрок пришел в январе 2018 года. За время пребывания в составе «сине-бело-голубых» Заболотный успел завоевать титул чемпиона страны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в голосовании за лучшего игрока “Зенита” лидирует Дзюба. Итоги опроса “G-Drive. Лучший игрок” станут известны в воскресенье.

На странице “ВКонтакте” ФК “Зенит” Санкт-Петербурга идет опрос за звание “G-Drive. Лучшего игрока” прошедшего сезона Чемпионата России. Пользователи соцсетей выбирают между пятью игроками, которых признавали лучшими в разные месяцы.