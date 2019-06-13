Прокуратура оштрафовала компанию «Интек» на 1,5 млн. рублей

Прокуратура Петербурга провела проверку магазинов во Фрунзенском районе города, в ходе которой сотрудники ведомства выявили факт продажи алкогольной продукции без лицензии. Незаконную торговлю алкоголем в магазине продовольственных товаров на проспекте Славы вела компания ООО «Интек», сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии).

По результатам его рассмотрения Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал организацию виновной в совершении этого правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн. рублей с направлением изъятой алкогольной продукции на уничтожение.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что прокуратура выписала предпринимателю штраф за незаконные 18 тысяч литров пива.