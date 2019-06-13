На КАД между Культурой и автодорогой “Петербург-Матокса” перекроют полосу

Перекрытия будут проводить для ремонтных работ по ликвидации колейности. Фото: https://pixabay.com

Перекрытия будут проводить для ремонтных работ по ликвидации колейности. Фото: https://pixabay.com

Для движения полоса будет не доступна до 18 июня.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог “Северо-Запад” имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор “Северо-Запад”) сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 КАД с 13 по 18 июня на озвучено выше участке будет перекрыта полоса движения.

Перекрытия будут проводить для ремонтных работ по ликвидации колейности.

На предприятии уточняют, что будет перекрыта полоса безопасности и первая полоса, по второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Водителей просят быть внимательными, так работы будут проводить круглосуточно.

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