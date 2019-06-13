Праздники пустят “Тройку” на неделю через цирк

Трамвай №3 с 15:00 18июня и по 08:00 25 июня будет следовать по-дугому маршруту. Фото: https://pixabay.com

Трамвай №3 с 15:00 18июня и по 08:00 25 июня будет следовать по-дугому маршруту. Фото: https://pixabay.com

Трамвай будет следовать по-другому маршруту из-за закрытого Троицкого моста.

Трамвай №3 с 15:00 18июня и по 08:00 25 июня будет следовать по Литейному проспекту и около цирка в связи с закрытием Тройского моста. Об этом сообщает СПб ГУП “Горэлектротранс”.

Трамвай №3 проследует по следующему маршруту: от станции “Площадь Репина” по действующей трассе до Инженерной улицы, далее по Инженерной улице, улице Белинского, Литейному проспекту, Литейному мосту, улице Академика Лебедева, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова (обратно: по Лесному проспекту) до станции “Станция метро «Выборгская».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге показали в соцсетях проход брига на репетиции “Алых парусов”.