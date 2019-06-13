Петербуржцы ждали в День России салют и ушли разочарованными с набережных

На набережных города накануне вечером можно было наблюдать большое скопление людей. Фото: https://pixabay.com
На набережных города накануне вечером можно было наблюдать большое скопление людей. Фото: https://pixabay.com

Непроверенная информация в СМИ дезинформировали жителей и гостей города.

На набережных города накануне вечером можно было наблюдать большое скопление людей. Они пришли посмотреть праздничный салют в четь Дня России. Однако никакого салюта не произошло и спустя некоторое время разочарованные люди ушли с набережной.

Как позже пояснили в комитете по культуре, никакого салюта и пиротехнического шоу в этот день и не должно было быть. Некоторые СМИ разместили информацию о том, что салют все же будет и дезинформировали гостей и жителей города.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге представили программу турнира St. Petersburg Open.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
день россии салют
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