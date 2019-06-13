Пожар на «Красном выборжце» заливают пеной

Пожарные тушат горящее электрооборудование на предприятии «Красный выборжец».

Сегодня на Кондратьевском проспекте в половине второго дня горожане увидели дым, поднимающийся с территории завода «Красный выборжец» и стали делиться фотографиями в соцсетях. Оказалось, там в пустующем здании загорелись электрощитовые, которые допустимо тушить только пеной. Пожарные сейчас заливают ею возгорание площадью 60 м2, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, на данный момент пожар локализован. К тушению были привлечены 12 пожарных машин.

Старейший металлургический завод уже давно планировал переехать в Рыбацкое, однако дело затянулось. Сносить производственные корпуса начали еще в 2016 году. Принадлежащий «Красному выборжцу» участок площадью 25 га планировал застроить жильем «БФА-девелопмент», однако из-за падения цен на недвижимость, сокращения платежеспособности населения и избытка предложения на рынке, компания не спешит заниматься этим проектом.

Ранее ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что крупный пожар произошел в Сестрорецке.