Гендиректору петербургской фирмы «Реставратор» грозит до 3 лет колонии

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о невыплате компанией «Реставратор» зарплаты своим сотрудникам в размере 350 тысяч рублей.

По версии следствия, генеральный директор организации умышленно, из личной заинтересованности не выплачивал заработную плату двум своим сотрудникам с августа 2018 года. Сумма задолженности составила около 350 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования ущерб, который гендиректор произвел своими действиями, возмещен не был.

Уголовное дело направлено в Мировой судебный участок № 154 Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит вплоть до 3 лет лишения свободы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что прокуратура Петербурга оштрафовала компанию «Интек» на 1,5 млн. рублей за незаконную торговлю алкоголем.