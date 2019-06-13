Мариинском дворце Петербурга простились с депутатом ЗакСа Павлом Зеленковым

Павел Зеленков скончался на 51 году жизни 10 июня. Фото: http://www.assembly.spb.ru

Павел Зеленков скончался на 51 году жизни 10 июня. Фото: http://www.assembly.spb.ru

Похороны пройдут на Волковском кладбище.

В четверг, 13 июня, в Мариинском дворце состоялась гражданская панихида по депутату петербургского Законодательного собрания Павлу Зеленкову.

Он скончался на 51 году жизни 10 июня.

В гражданской панихиде участвовали, помимо прочих, представитель губернатора Петербурга в ЗакСе, главы администраций Московского, Фрунзенского районов, МО Звёздное и другие видны лица города и региона.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров сказал, что сегодня траур для всего города. Он назвал Павла Зеленкова человеком удивительной судьбы, бесстрашным воином-интернационалистом, надёжным другом, мудрым законодателем.

“Он всегда скромно, без саморекламы, выполнял свой долг, искренне заботился о своих избирателях, друзьях, коллегах. Такие люди — настоящие бриллианты на гербе Санкт-Петербурга, — заявил Макаров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Макаров выразил соболезнования родным и близким умершего депутата Павла Зеленкова.