В Петербурге мужчина получил 180 часов обязательных работ за ложный донос

За дачу ложных показаний мужчина будет 180 часов проведет на обязательных работах. Фото: Рixabay

За дачу ложных показаний мужчина будет 180 часов проведет на обязательных работах. Фото: Рixabay

Выборгский районный суд Петербурга признал мужчину виновным в даче ложных показаний, и приговорил его к 180 часам обязательных работ.

По данным прокуратуры, подсудимый умышленно предоставил в полицию ложные сведения об угоне своего автомобиля, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела хищении транспортного средства.

Мужчина на своем автомобиле «Форд Фокус» на одной из улиц Петербурга не справился с управлением, создав на дороге ситуацию, приведшую к дорожно-транспортному происшествию.

Как оказалось, ранее подсудимый был лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом виде, и, боясь последствий, он явился в отдел полиции и заявил об угоне своего автомобиля.

За несколько часов до прибытия в отдел он припарковал машину на Придорожной аллее, оставив двери открытыми и создав видимость проникновения в него.

Умысел был раскрыт благодаря супруге подсудимого, которая, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, дала правдивые показания по обстоятельствам дела.

Подсудимый раскаялся в содеянном, а суд с учетом позиции государственного обвинителя признал его виновным в совершении этого преступления и назначил ему наказание в виде обязательных работ на 180 часов.

Приговор не вступил в законную силу.

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