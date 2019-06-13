На выборах 8-го сентября установят новые терминалы для голосования от Ростеха

Концерн «Автоматика», входящий в государственную корпорацию «Ростех», провел презентацию нового защищенного терминала для голосования.
Прибор построенный на современной элементной базе станет базовым компонентом цифровых избирательных участков, которые будут развернуты в единый день голосования 8 сентября.
Всего в комплекс может быть интегрировано до 16 терминалов. Пропускная способность каждого прибора – до 500 избирателей за 12 часов.
В состав оборудования цифрового избирательного участка также входит сетевой контроллер с внешним термопринтером, который анонимно регистрирует каждый голос.
Терминал может быть использован для одновременного проведения выборов всех уровней – муниципальных, региональных, федеральных.
Разработка планируют «обкатать» в рамках пилотного проекта в единый день голосования 8 сентября.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на выборы губернатора Петербурга потратят более 600 млн рублей. Сумму рассчитали на два тура.