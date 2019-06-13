На выборах 8-го сентября установят новые терминалы для голосования от Ростеха

Новые защищенные терминалы. Фото: Ростех
Новые защищенные терминалы. Фото: Ростех

Концерн «Автоматика», входящий в государственную корпорацию «Ростех», провел презентацию нового защищенного терминала для голосования.

Прибор построенный на современной элементной базе станет базовым компонентом цифровых избирательных участков, которые будут развернуты в единый день голосования 8 сентября.

Всего в комплекс может быть интегрировано до 16 терминалов. Пропускная способность каждого прибора – до 500 избирателей за 12 часов.

В состав оборудования цифрового избирательного участка также входит сетевой контроллер с внешним термопринтером, который анонимно регистрирует каждый голос.

Терминал может быть использован для одновременного проведения выборов всех уровней – муниципальных, региональных, федеральных.

Разработка планируют «обкатать» в рамках пилотного проекта в единый день голосования 8 сентября.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на выборы губернатора Петербурга потратят более 600 млн рублей. Сумму рассчитали на два тура.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
губернаторские выборы муниципальные выборы ростех
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Коммунисты России» требуют заблокировать сериал «Чернобыль», а ...
МЧС: на Петербург идут ливни и гроза
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
Люди всю жизнь строят отношения с похожими партнерами
На Елагином острове снова откроют летний читальный зал
На выборах 8-го сентября установят новые терминалы для голосования от Ростеха
СКР начало расследование жестокого убийства женщины в Ленобласти
Автор знаменитого памятника Александру Невскому скончался в Петербурге