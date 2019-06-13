На выборах 8-го сентября установят новые терминалы для голосования от Ростеха

Концерн «Автоматика», входящий в государственную корпорацию «Ростех», провел презентацию нового защищенного терминала для голосования.

Прибор построенный на современной элементной базе станет базовым компонентом цифровых избирательных участков, которые будут развернуты в единый день голосования 8 сентября.

Всего в комплекс может быть интегрировано до 16 терминалов. Пропускная способность каждого прибора – до 500 избирателей за 12 часов.

В состав оборудования цифрового избирательного участка также входит сетевой контроллер с внешним термопринтером, который анонимно регистрирует каждый голос.

Терминал может быть использован для одновременного проведения выборов всех уровней – муниципальных, региональных, федеральных.

Разработка планируют «обкатать» в рамках пилотного проекта в единый день голосования 8 сентября.

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