Найдена единственная запись голоса Фриды Кало

В Мексиканской Национальной библиотеке обнаружили предположительно единственную запись голоса художницы Фриды Кало.

Речь идет о пробном выпуске радиопередачи El Bachiller, который вышел в эфир в 1955 году, уже после смерти Фриды, пишет Guardian.

На записи она читает эссе «Портрет Диего», посвященное своему мужу Диего Ривере. Считается, что запись была сделана в 1953 или 1954 году.

По словам министра культуры Мексики Алехандры Фраусто, если будут найдены доказательства принадлежности голоса, то это будет единственной сохранившейся записью художницы. Отмечается, что специалисты продолжают экспертизу ленты с записью голоса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербург из Москвы приехала выставка Фриды Кало и Диего Риверы: отзывы и ожидания.