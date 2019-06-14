Трамваи №№ 16, 25, 49 изменят маршруты на два дня

Трамваи изменят маршрут. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин
Трамваи изменят маршрут. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Изменения в маршруте связаны с ремонтными работами на Лиговском проспекте.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». В сообщении сказано, что на Лиговской проспекте у дома номер 128 чинят водопровод. В связи с этим трамваи, которые обычно проезжают мимо, должны будут временно поменять маршрут следования, чтобы объехать ремонтные работы. Уточняется, что ограничения будут действовать с часу ночи 15 июня по пять утра 17 июня.

Трамваи следуют:

№16: от к/ст «Оборонная улица» по ул. Трефолева, ул. Калинина, Лифляндской ул., наб. Обводного канала, Старо-петергофскому пр. и по действующей трассе до к/ст «Улица Марата»;

№25: от к/ст «Станция метро «Купчино»» по действующей трассе до Расстанной ул., далее по Расстанному пер., наб. реки Волковки, Мгинской ул. до к/ст «Карбюраторный завод»;

№49: от к/ст «Малая Балканская улица» по действующей трассе до Расстанной ул., далее по Расстанному пер., наб. реки Волковки, Мгинской ул. до к/ст «Карбюраторный завод».

Всю подробную информацию можно узнать на сайте «Горэлектронас».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ремонтные работы ограничат движение по Гражданскому проспекту до 12 сентября.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
движние лиговский проспект ремонт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После падения лепнины с дома на Перекопской завели административное дело
Петербуржца задержали в угнанной «Шкоде» с ненастоящими номерами
РЖД продлил действие льготного периода для школьников и студентов по Ленобласти
Стало известно, где россияне проведут летние каникулы
Трамваи №№ 16, 25, 49 изменят маршруты на два дня
После смертельного ДТП во Всеволожском районе возбудили уголовное дело
Петербурженка отдала украшения за 50 тысяч рублей, чтобы снять порчу
Наскальная живопись с изображением «пришельцев» найдена на ...