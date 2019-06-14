Стало известно, где россияне проведут летние каникулы

Часть граждан собираются на дачу, а некоторые предпочитают ей заграницу.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Результатами исследований с Gazeta.SPb поделились в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.

В опросе принимали участие более трех тысяч человек. Большая часть из них призналась, что не собирается покидать Россию. Примерно 18% хотят поехать на дачу, а еще 12% отправятся на морское побережье. Некоторые граждане заверили, что вовсе не собираются отдыхать и планируют все лето проработать – таких оказалось 14%. Они заверили, что возьмут отпуск осенью или зимой.

Среди опрошенных нашлись любители экскурсионных туров по стране, а также походов.

Также специалисты выяснили, куда именно хотят поехать россияне. Большой популярностью в этом году пользуется Симферополь, Сочи, Анапа и другие курортные города. Что касается за границы, то люди предпочитают Кишинев, Тиват и Тбилиси.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, куда пристроить собаку или кошку, уезжая в отпуск.