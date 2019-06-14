РЖД продлил действие льготного периода для школьников и студентов по Ленобласти

Фото: BaltPhoto, Андрей Пронин
Фото: BaltPhoto, Андрей Пронин

Они смогут получить скидку до 30 июня.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе АО «СЗППК». Уточняется, что о продлении льготного периода распорядилось правительство региона.

В сообщении сказано, что скидку может получить любой ребенок старше семи лет, а также студенты и курсанты, которые обучаются в очной форме в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Они сэкономят на поезде в пригородном поезде 50%.

«Обладают правом льготного проезда, с оплатой 50% от стоимости действующего тарифа, при оформлении разовых проездных документов в направлении «туда» и «туда и обратно» в период с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря 2019 года»,

— передает АО «СЗППК».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что названа стоимость проезда по М-11 с учетом траты на бензин. Отмечается, что не в пиковые периоды, а также при использовании транспондера стоимость будет ниже.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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