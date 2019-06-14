В Петербурге на 13 лет посадили женщину, организовавшую канал поставок крупных партий наркотиков

Женщина с подельниками пыталась сбыть около 2 кг кокаина, но была задержана.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Натальи Соловьевой. Она признана виновной по двум статьям: «незаконное перемещение через таможенную границу наркотического средства, совершенное организованной группой, в особо крупном размере» и «покушении на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не доведено до конца по независящим от него обстоятельствам». Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

Подсудимая в составе преступной группировки, участники которой также проходят по уголовному делу, организовала канал поставок крупных партий кокаина с целью последующей продажи. Подсудимая попалась на попытке сбыта около 2 кг кокаина. Однако не смогла довести свой преступный умысел до конца, так как была задержана.

Суд назначил женщине наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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