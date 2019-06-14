Суд Петербурга рассмотрит дело пьяного водителя, сбившего несовершеннолетнюю на тротуаре

Сам обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Фото: https://pixabay.com

Сам обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Фото: https://pixabay.com

Инцидент произошёл в марте прошлого года.

Согласно материалам дела, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Volvo XC90. Он не справился с управлением при повороте направо на перекрестке улицы Есенина и Северного проспекта, выехал на полосу встречного движения, а затем на тротуар, где совершил наезд на пешехода — 17-летнюю девушку.

Потерпевшая в результате этого происшествия девушка получила тяжелые повреждения.

Сам обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

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