Виски и ликер пыталась вынести женщина из «Пятёрочки», чтобы отметить Пасху

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com

В ходе судебного заседания подсудимая свою вину полностью признала.

Православный праздник жительница Петербурга решила встретить не без греха. Она, сообщают в Прокуратуре Петербурга, зашла в торговый зал магазина «Пятерочка» праздником и решила прихватить на праздничный стол алкогольной продукции.

Правда платить она не собиралась и пыталась вынести несколько бутылок виски и ликера из зала. Там самым могла причинить магазину ущерб, превышающий 2,5 тыс. рублей, однако была остановлена сотрудниками магазина.

В ходе судебного заседания Динара свою вину полностью признала и пояснила, что алкоголь предназначался для празднования праздника Пасхи.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

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