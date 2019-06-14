Воспитанник лагеря «Ракета» в Ленобласти развращал детей и предлагал сыграть в «недетские игры»

По словам Уполномоченного по правам ребенка, мальчик уставил «оральные половые контакты», и «имитацию гомосексуального полового акта».

О таком досуге сообщила на своём сайте Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова после проведенной инспекции. Лагерь в Ленобласти отрылся около года назад, после долго закрытия. Там должны были произвести ремонтные работы, но, по словам Агапитовой, территория детского сада больше похожа на строительную площадку.

Но больше не это обеспокоило Уполномоченного. Она сообщает, что «досуговые мероприятия», организованные по инициативе одного из 9-летних отдыхающих в свободное время, можно описать формулировками: «развратные действия сексуального характера», «оральные половые контакты», «имитация гомосексуального полового акта». Еще раз уточним, что все это происходило среди мальчиков 9-10 лет…», – сообщается на сайте детского Уполномоченного.

Такие игры воспитанник устраивал регулярно в жилом корпусе. Сотрудники лагеря знали об этом и боролись с помощью бесед. Однако это не помогло.

По данному факту следственным отделом по городу Выборг следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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