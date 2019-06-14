Бывший пожарный ворвался в продуктовый магазин на Хрустицкого и попытался разрубить продавца саблей

Происшествие случилось в ночь с 13 на 14 июня.

В ночь на 14 июня 2019 года в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение об инциденте, произошедшем в одном из магазинов шаговой доступности на улице Танкиста Хрустицкого. А место прибыли сотрудники полиции, сообщают в ГУ МВД по Петербург и Ленобласти.

Как стало известно телеканалу «78», мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также источник сообщил, что он является бывшим сотрудником пожарной части № 4 Игорь М. Его уволили в 2018 году за систематическое нарушение дисциплины: по словам источников, знакомых с ситуацией, мужчина крепко выпивал и дерзил, в том числе начальству.

В продуктовый магазин злоумышленник ворвался с саблей, но только поцарапал лицо и нос.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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