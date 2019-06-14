Бывший пожарный ворвался в продуктовый магазин на Хрустицкого и попытался разрубить продавца саблей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com

Происшествие случилось в ночь с 13 на 14 июня.

В ночь на 14 июня 2019 года в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение об инциденте, произошедшем в одном из магазинов шаговой доступности на улице Танкиста Хрустицкого. А место прибыли сотрудники полиции, сообщают в ГУ МВД по Петербург и Ленобласти.

Как стало известно телеканалу «78», мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также источник сообщил, что он является бывшим сотрудником пожарной части № 4 Игорь М. Его уволили в 2018 году за систематическое нарушение дисциплины: по словам источников, знакомых с ситуацией, мужчина крепко выпивал и дерзил, в том числе начальству.

В продуктовый магазин злоумышленник ворвался с саблей, но только поцарапал лицо и нос.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что виски и ликер пыталась вынести женщина из «Пятёрочки», чтобы отметить Пасху.

кировский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Петербурга обсудили снижение тарифов на коммунальные услуги
Заневский проспект планируют отремонтировать к октябрю 2019 года
На участке КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом ...
Трассу «Кола» перекроют для движения в связи с разводкой моста через Свирь
Бывший пожарный ворвался в продуктовый магазин на Хрустицкого и попытался ...
Виски и ликер пыталась вынести женщина из «Пятёрочки», чтобы отметить Пасху
За год «Газпром нефть» вдвое увеличила дивиденды по сравнению с прошлым годом
Главу комитета по развитию предпринимательства Петербурга Эльгиза Качаева ...