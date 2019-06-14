Национальные танцы курсантов-африканцев на Васильевском острове руководство ВМА одобрило (видео)

Иностранцы в свою очередь полагали, что со стороны преподавателей могут последовать санкции. Фото: https://vk.com

Иностранцы в свою очередь полагали, что со стороны преподавателей могут последовать санкции. Фото: https://vk.com

По словам заместителя по работе с личным составом Военно-Морской академии, если курсанты танцуют – значит их все устраивает.

Видео с национальными танцами иностранных курсантов Военно-медицинской академии появилось в социальной сети «Вконтакте». На нем видно, как курсанты из Африки «паровозиком» танцуют на открытой площадке в Василеостровском районе Петербурга. Некоторые из них в военной форме.

По словам заместителя по работе с личным составом Военно-Морской академии имени адмирала Кузнецова Александра Дивизюка, если курсанты танцуют, значит, их все устраивает — они и Россию любят, и свою родину. Об этом пишет «Фонтанка».

Наказание за такие танцы не последует. Иностранцы в свою очередь полагали, что со стороны преподавателей могут последовать санкции. Он добавил, что во время ежегодных выходов на Якорной площади Кронштадта курсанты из центра подготовки иностранных военнослужащих всегда замыкают строй танцем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывший пожарный ворвался в продуктовый магазин на Хрустицкого и попытался разрубить продавца саблей.

Видео: https://vk.com