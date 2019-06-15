В Петербурге зарегистрировались 24 кандидата в губернаторы

Выборы пройдут в Единый день выборов. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Выборы пройдут в Единый день выборов. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге растет число зарегистрированных кандидатов на пост губернатора города. В Горизбирком подали заявки 24 человека.

Последними документами, которые приняла рабочая группа горизбиркома, стало заявление от Василия Соловьева. Он будет участвовать в предвыборной гонке за кресло губернатора от петербургского отделения партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт», сообщает Neva.Today. Соловьеву осталось собрать необходимое количество подписей.

Первым документы в Горизбирком подал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Кроме него участие в выборах нового градоначальника примет лидер петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов, депутат партии «Яблоко» Михаил Амосов, депутат ЗакСа Надежда Тихонова, депутат Госдумы Владимир Бортко, бывший детский омбудсмен Игорь Михайлов, Любовь Посняченко от партии «Коммунистическая партия социальной справедливости» и другие.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге оппозиция пожаловалась в ЦИК и ГИК на скрытые выборы.