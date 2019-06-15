Ленобласть направит 6,9 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Общий бюджет программы составляет 12,5 млрд рублей. Фото: Рixabay
Общий бюджет программы составляет 12,5 млрд рублей. Фото: Рixabay

Ленинградская область получила финансовую поддержку из Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 6,9 млрд рублей. Общий бюджет программы составляет 12,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Адресная программа расселения ветхого жилья в регионе рассчитана на период 2019-2025 годов.

Всего до 1 сентября 2025 года в ЛО планируют расселить 16,5 тысячи человек из 1076 аварийных домов. Часть переселенцев получат квадратные метры в «новостроях», часть — обзаведутся квартирами со вторичного рынка.

До 2020 года из 14 районов Ленобласти в новые квартиры переедут 1300 человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что 17 июня состоится прямая телефонная линия с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Глава региона будет лично принимать звонки от жителей региона с 16 до 17 часов.

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