Суд прекратил дело против Трампа за «супержуткий» поцелуй

Суд прекратил дело против Трампа. Фото: Рixabay
Суд прекратил дело против Трампа. Фото: Рixabay

Суд США закрыл дело против президента страны Дональда Трампа после иска за «неуместный» поцелуй от одной из бывших сотрудниц предвыборного штаба, сообщает РИА «Новости».

Ранее Алва Джонсон заявила в своем иске, что будущий президент схватил ее за руку и попытался поцеловать в губы.

По словам девушки, она не успела увернуться и «супержуткий» поцелуй был сделан в уголок ее рта. Также она расценила поцелуй Трампа неуместным. Судья отклонил иск, назвав его «политическим».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Вашингтон и Варшава подписали декларацию об оборонном сотрудничестве, исходя из которой, США разместит на территории Польши эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9. Соответствующий документ был подписан 12 июня президентом США Дональдом Трампом и польским лидером Анджеем Дудой.

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