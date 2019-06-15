Суд прекратил дело против Трампа за «супержуткий» поцелуй

Суд США закрыл дело против президента страны Дональда Трампа после иска за «неуместный» поцелуй от одной из бывших сотрудниц предвыборного штаба, сообщает РИА «Новости».
Ранее Алва Джонсон заявила в своем иске, что будущий президент схватил ее за руку и попытался поцеловать в губы.
По словам девушки, она не успела увернуться и «супержуткий» поцелуй был сделан в уголок ее рта. Также она расценила поцелуй Трампа неуместным. Судья отклонил иск, назвав его «политическим».
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Вашингтон и Варшава подписали декларацию об оборонном сотрудничестве, исходя из которой, США разместит на территории Польши эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9. Соответствующий документ был подписан 12 июня президентом США Дональдом Трампом и польским лидером Анджеем Дудой.