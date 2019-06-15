По экс-главе “Водоканала” отслужили панихиду в Кронштадте

Феликс Кармазинов входил в список миллиардеров Санкт-Петербурга.

В Морском соборе Кронштадта провели панихиду по Феликсу Кармазинову 15 июня. Экс-руководитель “Водоканала Санкт-Петербурга” умер на 76-ом году жизни, о чем стало известно в четверг.

Панихида началась в 10:00 в Кронштадте, где Кармазинов родился. Он управлял “Водоканалом” в течение 29 лет — с 1987 по 2016 год.

Кармазинов учился в Ленинграде: в 1966 году он окончил институт водного транспорта. Имел степень доктора технических наук, а в 2018 году занимал 89-ое место в рейтинге миллиардеров “Делового Петербурга”. Его состояние, как считалось, составляло около 10 млрд рублей. Являлся почетным гражданином Кронштадта и имел медаль за заслуги перед Петербургом.

Сейчас “Водоканал” возглавляет Александр Данилов. Всего в предприятии работают 8838 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Кармазинов умер.