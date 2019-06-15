Анюков перестанет играть в “Зените”, но начнет тренировать

Анюков играет за Зенит 14 лет. Фото:
Анюков играет за Зенит 14 лет. Фото: "Зенит"

Юрий Жирков останется в клубе Санкт-Петербурга на следующий сезон.

Александр Анюков, защитник ФК “Зенит” Санкт-Петербурга, переходит на тренерскую должность, сообщил ТАСС Александр Медведев 15 июня. Гендиректор подтвердил, что Жирков продолжит играть на позиции полузащитника в следующем сезоне Чемпионата России.

Контракты обоих игроков истекали 30 июня. В пятницу “Зенит” собрался на медосмотр в Санкт-Петербурге.

Медведев заявил, что Лука Джорджевич, которого отдали в аренду “Арсеналу” Тулы сам решит, что будет делать дальше. Гендиректор заявил, что о комплектовании состава будут сообщать по мере заключения контрактов.

Александру Анюкову исполнилось 36 лет. Он играл в “Зените” с 2005 года. С ним клуб Санкт-Петербурга пять раз становился чемпионом России, трижды брал Кубок РФ и четырежды — Суперкубок.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что из “Зенита” ушел тренер по физподготовке.

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Анюков перестанет играть в “Зените”, но начнет тренировать
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