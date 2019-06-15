Первые в мире ГМО-дети с большой вероятностью умрут молодыми

В прошлом году китайский биофизик Хэ Цзянькуй всколыхнул мир, сообщив о рождении первого в мире генетически отредактированного человека.

Ученый рассказал, что провел мутации в гене CCR5 в попытке имитировать ген 10 процентов европейцев, естественным образом устойчивых к ВИЧ. После этого он был подвергнут критике за нарушение этических норм и изгнан из своего университета.

Сейчас его коллеги пытаются доказать, что ученый был подвергнут остракизму не напрасно.

Исследователи из Университета Беркли в Калифорнии выяснили, что люди с такой комбинацией мутаций на 21% чаще умирают в молодости, чем население в целом. И хотя мутация Delta 32 в гене CCR5, действительно, может защитить от ВИЧ, она при этом значительно ослабляет защиту от гриппа и иных вирусов. При этом наблюдается четкая корреляция между мутациями и повышенной смертностью.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ученые обнаружили «вегетарианские» гены.