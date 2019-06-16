Петербургский метрополитен разрешил Вишневскому вести агитацию

Депутат Борис Вишневский. Фото: Заксобрание Петербурга
Депутат Борис Вишневский. Фото: Заксобрание Петербурга

Ранее стало известно о том, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский будет принимать участие в губернаторских выборах.

Накануне Борис Вишневский опубликовал на своей странице в социальной сети сообщение о том, что петербургский метрополитен дал ему разрешение на распространение на территории станций метро его агитационных материалов.

При этом депутат отмечает, что официального согласия он ещё не получил, но неофициальное ему уже было переслано. Вишневский отметил, что в том случае, если бы ему сделать это не позволили, а временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову позволили, то ситуация нарушила бы принцип равенства кандидатов. В таком случае был бы нарушен закон.

Однако по официальным правилам на территории петербургского метрополитена запрещено распространения политических материалов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов обсудил с жителями благоустройство Петроградского района.

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