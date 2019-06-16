Ленобласть погрузилась в туман

В воскресенье, 16 июня, на территории Ленинградской области ожидается повышенная туманность.

Об этом накануне вечером местных жителей предупредили в МЧС России по Ленинградской области.

В связи с туманом движение транспортных средств по дорогам станет опаснее из-за плохой видимости, загруженности. Поэтому в МЧС призвали автовладельцев быть внимательнее, находясь за рулем.

Двигаться на автомобиле в такую погоду рекомендовано с минимальной скоростью: скорость движения транспортного средства должна быть вдвое меньше расстояния, которое находится в доступной видимости водителя. Соответсвенно, при видимости в 20 метров, лучше не разгонятся выше 10 километров в час. Дальний свет отключать запрещено, а остальные огни — стоит.

Также повышается риск возникновения ЧП и на воде, в воздухе, на железной дороге. Повышается риск пожаров, в связи с чем риск опасности пожаров 3 класса зафиксирован в Выборгском, Тосненском, Гатчинском, Приозерском, Кингисеппском и Лодейнопольском районах Ленобласти.

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