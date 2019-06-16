Сегодня празднуется День Святой Троицы

В воскресенье, 16 июня, отмечается православный праздник — День Святой Живоначальной Троицы. В связи с этим патриарх Кирилл проведет литургию в Троице-Сергиевой лавре.

Троица, также называемая Пятидесятница, является одним из двунадесятых церковных праздников. Празднование проходит на 50-й день после Воскресения Христова. Праздник отмечается в честь сошествия святого Духа на апостолов в обличии огненных языков.

Также День Святой Троицы называют днем рождения Церкви Христовой. У православных верующих в этот день принято обрывать веточки березы, которые символизируют жизнь, и приходить с ними в церковь, ставить дома в вазу.

Согласно преданию, Петр, исполнившись Святого Духа, вместе с другими апостолами стали славить Бога на языках, которые были им ранее неизвестны. Это удивило окружающих и заставило уверовать в Иисуса Христа. В этот же день около 3 тысяч человек приняли Святое Крещение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Ангелов XX века» покажут в Русском музее Петербурга.