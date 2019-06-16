Генерал из Китая дал высокую оценку подготовке военных ЗВО в Петербурге

Делегация из Китая во главе с генерал-полковником Хань Вэйго посетила части Западного военного округа в Санкт-Петербурге и Подмосковье.

В ходе визитов представители китайской делегации ознакомились с качеством боевой подготовки военнослужащих частей Западного военного округа, расположенных в Петербурге и Подмосковье, передает издание «Невские Новости» со ссылкой на информацию ЗВО.

В Доме офицеров прошел брифинг для иностранных гостей, на котором начальник штаба Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон рассказал коллегам об особенностях проведения военной подготовки в подразделениях округа.

Также в рамках визита представители делегации из Китая побывали в Кантемировской гвардейской танковой дивизии, которая расположена в Подмосковье.

В итоге посещений китайская делегация высоко оценила военную подготовку служащих ЗВО.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Минкульт предоставит 150 млн рублей на расширение Музея блокады.