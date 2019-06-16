В Саратовской области на людей накинулась сбежавшая из гаража цирковая медведица

Медведица обитала в гараже, хозяин держал ее на цепи в вольере. Фото: https://pixabay.com

Медведица обитала в гараже, хозяин держал ее на цепи в вольере. Фото: https://pixabay.com

Медведицу готовили к переезду в Курский заповедник, однако из-за инцидента процесс приостановлен.

Сотрудники полиции Саратовской области начали проверку по факту нападения дикого животного на двоих прохожих. Об этом сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на правоохранительные органы.

Как стало известно, инцидент произошел накануне вечером. На 68-летнего гражданина, проходившего мимо одного из гаражей ГСК “Металист”, напала медведица. Животное повалило человека на землю и нанесло рваные и укушенные раны. После этого медведица напала на 28-летнего прохожего, который пытался помочь мужчине.

После проверки оказалось, что медведица принадлежит 32-летнему жителю Балаково, который рассказал полицейским, что до мая этого года работал в пензенском цирке “Союз-концерт” дрессировщиком вместе с медведицей по клике Майя.

Медведица обитала в гараже, хозяин держал ее на цепи в вольере. После происшествия дикое животное вновь поселили в вольер, сейчас проводится проверка.

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