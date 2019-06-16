В Приморском районе возле жилого дома местные заметили гадюку

Ядовитая змея проползала возле дом 6 по Камышовой улице.
Про опасную находку из змеиного мира сообщили жители Приморского района в социальной сети “ВКонтакте”. Гадюку обнаружили утром во дворе дома 6, корпус 1 по Камышовой улице.
Житель, который обнаружил змею, предположил, что это детёныш гадюки. Однако пользователи уверяют, что змея вполне взрослая и представляет большую опасность, чем детеныш.
Такое соседство напугало местных жителей и некоторые сообщили, что на улицу в ближайшее время не пойдут. Пользователи соцсети отметили, что гадюка могла приползти в черту города из Юнтоловского заповедника, который находится неподалеку.
Отметим, для человека укус обыкновенной гадюки считается потенциально опасным, однако крайне редко приводит к летальному исходу.
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