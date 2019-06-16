Ивана Урганта заметили на блошином рынке на Удельной

Телеведущий приехал в Санкт-Петербург снимать заключительные программы сезона «Вечерний Ургант».

Фотографией Ивана Урганта поделились в Instagram-аккаунте сегодня, 16 июня. Что он там делала – непонятно, возможно, посетить локацию пришлось в рамках съемок. На снимке у Урганта не очень довольное лицо.

Пользователи соцсети оценили внешний вид телеведущего и задались вопросом, где он смог так приодеться – неужели на рынке? Сам Ургант не делился снимком и ничего не рассказывает о своей поездке.

Известно, что последние выпуски сезона «Вечернего Урганта» традиционно снимаются в Санкт-Петербурге, а не Москве. Они выйдут с 17 по 21 июня.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Иван Ургант раскритиковал решение вырезать сцены из фильма «Рокетмен». Телеведущий рассказал, что убрать из «Рокетмена» все постельные сцены – это почти то же самое, что из «Движения вверх» вырезать моменты, где играют в баскетбол.