Промоутеры, предлагающие попробовать чай, снова объявились на Невском проспекте

Очередная жертва обмана поделилась своей историей.

О том, что чайные мошенники снова вышли покорять центр Санкт-Петербурга, стало известно 16 июня. Мужчина рассказал о своем опыте встречи с ними в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Он написал, что встретил промоутеров на Невском проспекте у дома номер 92. Его попросили пройти в магазин, чтобы бесплатно попробовать чай. После этого мужчину пытались убедить в том, что он все-таки должен заплатить. Сначала у него просили три тысячи рублей, но чем больше он отказывался, тем скромнее становилась сумма. В итоге он отдал 100 рублей и покинул помещение. Петербуржец настаивает на том, что промоутеры занимаются вымогательством денег.

Напоминаем, что к людям в центре города довольно давно пристают с предложением попробовать чай. Промоутеры ведут себя по-разному, но чаще всего агрессивно – могут хватать за руки и пытаться куда-то тащить силой. Неоднократно горожане жаловались на их поведение, пару дней назад их даже забрали сотрудники правоохранительных органов, но недолго пустовал Невский проспект и радовались прохожие.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Петербурга запустили флешмоб #мынебудемчай.