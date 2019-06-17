Ученые заявили, что употребление БАДов губительно

Человек, которые их принимает, может стать инвалидом.

К таким выводам пришли ученые из Гарварда, которые проанализировали анализы людей, употреблявших БАДы. Им было интересно, как биологически активные добавки влияли на состояние их здоровья и действительно ли качество их жизни улучшалось. У них была возможность исследовать данные пациентов в период с 2004 по 2015 год.

Эксперты выяснили, что БАДы, которые должны были помогать, делали обычно только хуже. Болезнь большей части людей, принимающих их, прогрессировала. Из-за игнорирования проблемы и отсутствия должного лечения некоторые из них умирали. Также ученые заметили, что какая-то часть просто становилась инвалидами. Дело в том, что в некоторых БАДах содержатся вещества, которые употреблять нельзя – тяжелые металлы и пестициды.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестный продал БАДы пенсионерке за 50 тысяч рублей.